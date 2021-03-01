Стало известно, что до мартовских праздников в Татарстане не будут смягчать антиковидные ограничения. По словам руководителя Роспотребнадзора республики Марины Патяшиной, в противном случае в выходные местные жители “ринутся во все тяжкие”. Об этом она заявила в понедельник, 1 марта, во время пресс-конференции.Власти региона вернутся к вопросу смягчения мер, в том числе отмены масочного режима, уже после мартовских праздников, когда все вернутся на работу.Заметим, что по данным на 1 марта 2021 года, в Татарстане COVID-19 был выявлен у 18 019 человек, 14 585 из которых уже выздоровели, а 333 - скончались. Прививку от инфекции на сегодня сделали 81 753 жителя республики, 13 742 из которых получили вторую дозу препарата.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоспотребнадзор Татарстан разрешил родителям посещать утренники в детсадахРанее из-за антиковидных мер это категорически запрещалось (подробности)Роспотребнадзор Татарстана рассказал, обязательно ли носить двойную маскуПоводом к такому разъяснению стало решение правительства Чехии (подробности)