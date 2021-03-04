Под Казанью мать задушила своего сына и покончила с собой

На месте работает полиция. Правоохранители устанавливают подробности произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

4 марта во второй половине дня под Казанью - в поселке Васильево Зеленодольского района, в частном доме были найдены тела женщины и ее малолетнего сына дошкольного возраста.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, их обнаружил глава семейства, когда вернулся с работы домой. Он и вызвал на место происшествия полицию. У пары осталась 14-летняя дочь, которая в момент трагедии находилась в школе на уроках.

По предварительной версии, женщина задушила своего сына, а после покончила с собой. Как уточняет источник «Комсомолки», семья была на хорошем счету, на учете в правоохранительных органах не состояла. Причины, толкнувшие мать на такой шаг, пока не известны.

Напомним, похожий случай произошел в Казани прошлой весной. Тогда мать напала с ножом на своих малолетних сыновей-близнецов. Выжить смог тогда только один из них. Раненому мальчику удалось дозвониться до отца, который тут же приехал домой на помощь. Сама же женщина попыталась покончить с собой, но ее спасли врачи. В итоге суд признал мать невменяемой и направил на принудительное лечение.