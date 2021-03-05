Под Казанью мать задушила сына и покончила с собой: возбуждено уголовное дело

Расследование уголовного дела взято на особый контроль в аппарате прокуратуры Татарстана. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По факту обнаружения тел 6-летнего мальчика и его 38-летней матери в поселке Васильево Зеленодольского района было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего», сообщают в следственном комитете Татарстана.

Их во дворе частного дома нашел глава семейства, когда 14-летняя дочь вернулась со второй смены в школе не могла открыть ворота – они были заперты изнутри. Вот девочка и вызвала отца с работы.

Как установлено, женщина задушила собственного сына, а затем покончила с собой. Известно, что видимых проблем в этой семье не было, соседи отзывались о них хорошо, строили дом, на учете в правоохранительных органах или соцслужб не состояли. Тем не менее прокуратура Татарстана проведет проверку на предмет исполнения местными чиновниками законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

- Расследование уголовного дела взято на особый контроль в аппарате надзорного ведомства, - отметили в прокуратуре Татарстана.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о назначении ряда судебных экспертиз.