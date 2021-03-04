«Девушка лет 20-25. Рост 170-175 сантиметров»: в Казани задержанный за серию убийств и изнасилований поразил следователей своей памятью

Задержанный рассказывает и детально показывает следователям, как происходили нападения на девушек. Фото: скриншот с видео

В Казани смогли раскрыть серию нападений и изнасилований девушек в лесном массиве. На подозреваемого удалось выйти благодаря ДНК-экспертизе. Его задержали, им оказался бывший охранник крупного режимного предприятия. Он во всем сознался. Отметим, речь идет о преступлениях, которые начали происходить в городе с 2009 года. Тогда все заговорили о маньяке. Казанцы были в страхе. Характерные нападения, которые правоохранители никак не могли раскрыть, происходили раз в 1-2 года.

И вот спустя 12 лет «маньяка» удалось найти. Во время допросов мужчина спокойно и довольно детально рассказал о том, как совершал преступления удивляя следователей подробностями, которые хранил в памяти столько времени.

- Молодая девушка лет 20-25. Рост примерно 170-175 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в юбку и короткую блузку бледновато желтого цвета, - спустя года вспоминает мужчина об одной из жертв.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

Серия нападений на девушек на территории лесопосадки Жилпощадки в Казани, по версии следствия, началась летом 2009 года. Тогда с проломленной головой и изнасилованной обнаружили женщину. Она была жива, но ничего рассказать о нападавшем не смогла – впала в кому. Спустя неделю женщина скончалась в больнице.

Вроде тогда нашли и подозреваемого в нападении – бездомного мужчину. Но у него обнаружили только вещи женщины. Оказалось, мужчина, увидев раненную девушку, вместо того, чтобы вызвать «скорую» или прохожих, просто ограбил женщину, находившуюся без сознания.

Правоохранители продолжали расследование. Выяснили нападение произошло там, где обычно местные жители срезают дорогу через лесной массив к своим домам. Следов насильника тогда обнаружить не удалось.

Он же продолжил свою «охоту». Нападал на девушек и женщин, отдыхавших на природе в одиночестве. Удар палкой по голове, жертва теряла сознание, после следовало изнасилование.

В 2011 году зарегистрировали сразу два таких случая. Так, в Кировском районе Казани пропала 22-летняя Инна. Ушла купаться и загорать на озеро Глубокое, и не вернулась. Ее тяжело раненной нашли спустя некоторое время. Почерк тот же – удар по голове и изнасилование. Она выжила.

А в августе происходит нападение на 17-летнюю студентку. Девушка готовилась к экзамену, и позвонила брату, чтобы он забрал ее с остановки «Озеро Лебяжье». Разминулись они на несколько минут. Когда брат и друг девушки, не дождавшись ее в условленном месте, отправились навстречу, то недалеко от тропинки нашли ее тело.

Следующее нападение произошло уже в 2013 году. Жертвой серийного преступника стала 36-летняя женщина. В этот раз он, видимо, решил отказаться от палки. Когда потрепевшая шла на озеро Глубокое, он ударил ее ножом в живот. Женщина смогла выжить. Тогда стало известно, что злоумышленник передвигается по тропинкам лесного массива на велосипеде. Но найти его тогда так же не удалось.

Прошел год, и маньяк-велосипедист снова дал о себе знать. Ранним утром он, по версии следствия, напал на 17-летнюю спортсменку. Девушка во время пробежки вдоль Горьковского шоссе надела наушники и включила плеер. Именно музыка помешала ей вовремя среагировать на появление незнакомца. Он повалил ее на землю и начал сдирать футболку. Спортсменка сумела отбиться и нападавший скрылся. Мужчина снова уехал на велосипеде.

К этому времени горожане начали возмущаться тем, что спустя столько лет правоохранители не могут поймать маньяка. Родственники одной из убитых им девушек даже организовали митинг по этому поводу – прямо перед зданием следственного комитета Татарстана. Они все так же требовали найти преступника.

После неудачного нападения на спортсменку удалось, наконец, составить хотя бы фоторобот злоумышленника

КАК ПОЙМАЛИ

Началось с того, что мужчину сначала заподозрили в похожем нападении. Он тогда спокойно сдал тест ДНК – к этому-то преступлению он точно не был причастен. Вот только он, видимо, не учел, что его биологические данные попадут в базу, в которой хранится ДНК изъятых с мест нападений на девушек. Данные совпали.

Почти все это время – с 2012 года, подозреваемый работал в охране крупного режимного предприятия. Правда, почуяв неладное, 17 февраля 2021 года мужчина уволился. Но сбежать так и не успел. На следующий день после этого его задержали.

- Неприятный сюрприз для руководства, - отметил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. – Мужчина был настолько неприметным и спокойным, что никто и не думал, что он способен напасть на женщин. Некоторые нападение он совершал еще во время службы в охране. Он ведь спокойно проходил все проверки, и никто ничего не заподозрил! Это частные охранные структуры, и будет ли наказано его руководство, что «проморгали» такого преступника, даже не могу предположить.

И действительно уже 48-летний охранник-велосипедист на работе характеризуется только с положительной стороны. Он жил недалеко от мест нападений – около лесного массива на границе Кировского и Московского районов Казани.

Как стало известно «Комсомолке», со слов соседей задержанного, он занимался спортом и заботился о своем здоровье. Едва сходит снег, сразу садится на велосипед. Только сейчас всем стало понятно, зачем мужчина катался на нем по тропинкам лесного массива.

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