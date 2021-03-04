Отец жертвы казанского маньяка на велосипеде: "Он заслуживает соразмерного наказания"

Мужчина также считает, что виновного в этом нужно лишить свободы пожизненно. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В конце мая 2011 года в Казани Инна Солодянкина отправилась позагорать на озеро Глубокое. Предупредила родных, первое время отвечала на звонки, а потом все, тишина. Родители объявили ее в розыск, информацию об исчезновении девушки с ее фотографией распространяли в соцсетях.

Тропинку в лесном массиве, по которой должна была идти Инна, прочесали вдоль и поперек, но тщетно. Нашли девушку лишь спустя несколько дней. Она лежала полуобнаженной в кустах, а на ее голове имелась страшная травма. Несмотря на это, Инна смогла выжить. Но рассказать правоохранителям о нападении она так и не смогла - девушка ничего не помнит о произошедшем.

Только в 2021 году стало известно, что к этому может быть причастен 48-летний экс-охранник одного из крупных предприятий города. Мужчину задержали в феврале и он рассказал следователям о нападениях на девушек в мельчайших подробностях.

- Пока меня никуда не вызывали, - сообщил корреспонденту "Комсомолки" отец девушки Сергей Солодянкин. - Я смотрел новости, знаю, что нашли подозреваемого в серии нападения на женщин. Но нам еще никто не говорил, что нашли именно того, кто мог напасть на Инну.

Мужчина едва справлялся с эмоциями. Но сразу предупредил, что не винит сотрудников правоохранительных органов в долгих поисках злоумышленника. Отец жертвы маньяка на велосипеде полагает, что они в тот момент сделали все, что могли.

- Просто тогда не было возможности сразу найти его, - сказал мужчина в разговоре с "Комсомолкой". - Мы уже смирились, что нападение на дочь не раскрыто.

Сергей Солодянкин считает, что если будет доказана вина арестованного экс-охранника, то он должен получить по-максимуму..

- Его наказание должно быть соразмерным тому, что он сделал, - заявил в разговоре с "Комсомолкой" Сергей Солодянкин. - Пожизненное лишение свободы, хотя бы так.

Отметим, что маньяка, который передвигался на велосипеде и нападал на женщин, искали с 2009 года. Подозреваемого смогли задержать благодаря ДНК-экспертизе. Мужчина спокойно сдал тест по делу о преступлению, которого не совершал. Данные о его ДНК попали в базу и там было найдено совпадения с биологическими следами, найденными на местах нападения на девушек.