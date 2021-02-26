В Казань на Специальную Олимпиаду 2022 приедет Арнольд Шварцнегер

Специальная Олимпиада по зимним видам спорта, куда приглашены две тысячи звезд спорта и шоу-бизнеса, должна состояться в Казани в январе 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что на зимнюю Специальную Олимпиаду 2022, которая пройдет в Казани, пригласят две тысячи VIP-гостей из мира спорта и шоу-бизнеса. Среди них будут экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер, легкоатлет Боб Бимон, футболист Дидье Дрогба и супермодель Наталья Водянова. Об этом рассказала президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер в интервью телеканалу “Матч”

Напомним, ранее в Казани состоялась Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта, в которой приняли участие более 600 спортсменов из 36 регионов страны. Мероприятие посетил и посол игр — российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне на 50 километров Александр Легков.

По итогам спартакиады был сформирован состав сборной России, которая выступит на Специальной зимней Олимпиаде 2022 в Казани. По словам Слуцкер, были отобраны более 190 спортсменов. Всего же в соревнованиях должны принять участие более двух тысяч атлетов с ограниченными возможностями и юнифайд-партнеров из 107 стран.

Ранее, президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что Специальная Олимпиада послужит трамплином к формированию инклюзивной культуры и социальной справедливости. По его словам, благодаря Играм можно будет привлечь внимание общества к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья и с интеллектуальными особенностями развития.

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