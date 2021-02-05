Рустам Минниханов о Специальной Зимней Олимпиаде 2022 в Казани: «Мы создадим незабываемый праздник»

Фото: president.tatar.ru

Сегодня, 5 февраля, в Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Его провел его глава – зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко. Также в качестве принимающей стороны в обсуждении принял участие и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, что проведение всемирных Игр для спортсменов с особенностями развития должны пройти в столице республики с 22 по 28 января 2022 года.

- Проведение Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады – большая ответственность. Мы впервые проводим международное соревнование для людей с особенностями интеллектуального развития, - отметил Рустам Минниханов выступая на заседании федерального оргкомитета. - Мы предложим нашим участникам и гостям превосходные спортивные объекты, отлично развитую инфраструктуру и, безусловно, самое известное наше и радушие. Наряду с комфортными условиями пребывания мы создадим незабываемый праздник, а также предложим обширную культурную и экскурсионную программы.

Президент Татарстана также гарантировал, что республика сделает все возможное, чтобы Игры в Казани прошли на высшем уровне. Но, по его словам, самое главное – это то, что данные соревнования послужат трамплином к формированию инклюзивной культуры и социальной справедливости. Благодаря Играм можно привлечь внимание общества к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья и с интеллектуальными особенностями развития.

Отметим, что в эти дни в Казани проходит Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. По ее итогам будет сформирован состав национальной сборной на 2022 год.

СПРАВКА

Special Olympics (Специальная Олимпиада) – всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта. Программа Зимних Игр в Казани включает в себя семь видов спорта: горные лыжи, лыжные гонки, фигурное катание, сноубординг, бег на снегоступах, конькобежный спорт (шорт-трек) и флорбол. Соревнования пройдут на пяти спортивных объектах. Планируется, что в 2022 году в Играх примут участие более двух тысяч спортсменов с ограниченными возможностями и юнифайд-партнеров из 107 стран.