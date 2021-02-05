"Будьте смелыми, будьте сильными": в Казани стартовала Специальная Олимпиада по зимним видам спорта

Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

Накануне в Казани стартовала Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта, в которой примут участие более 600 спортсменов из 36 регионов страны. Атлетам предстоит соревноваться в шести дисциплинах, среди которых бег на снегоступах, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание и шорт-трек.

- Дорогие ребята, суть ваших соревнований заключается в том, что Спецолимпиада говорит об одном: позвольте мне победить, но, если у меня не получится, пусть я буду смелым в этой попытке. Будьте смелыми, будьте сильными, — отметила на открытии соревнований Депутат Госдумы России Ольга Павлова.

Открытие спартакиады также посетил и посол игр — российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне на 50 километров Александр Легков. Он даже принял участие в тестовом забеге на снегоступах, но не победил.

В четверг, 4 февраля, состоялась квалификация, а уже сегодня, 5 числа, будут известных имена первых победителей.

Спартакиада завершиться в понедельник, 8 февраля. По ее итогам будет сформирован состав сборной России, которая выступит на Специальной зимней Олимпиаде - также в Казани, но уже в 2022 году. Планируется, что в них примут участие более двух тысяч атлетов с ограниченными возможностями и юнифайд-партнеров из 107 стран.