В Чувашии приняли решение отменить ряд коронавирусных ограничений

В регионе заболеваемость коронавирусом в 1,6 раза ниже чем по стране. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту пятницу, 19 февраля, на заседании регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в республике наблюдается уверенная стабилизация ситуации с COVID-19.

Так, коэффициент распространения инфекции в Чувашии опустился до 0,87, когда как общероссийский показатель равен 0,92. В регионе также заболеваемость коронавирусом в 1,6 раза ниже чем по стране.

В связи с этим было принято решение отменить ряд коронавирусных ограничений в Чувашии. Так, глава региона поддержал, предложения разрешить:

- детям в возрасте до 16 лет находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых;

- заполнять залы в кинотеатрах, театрах, концертных учреждениях, спортивных сооружениях и кафе вместо 50% от имеющихся мест на 75%;

- процентов посетителей, то теперь цифра будет увеличена до 75 процентов.

- Надо поддержать наши организации. Они долго терпели и шли на наши призывы. Но контроль при этом мы не должны снижать. Может, он даже должен быть усилен, - при этом отметил Олег Николаев.

Главу Чувашии на заседании также попросили снять ограничение на проведение банкетов в кафе и ресторанов. Но он ответил, что с этим нужно повременить как минимум две недели, а там в зависимости от ситуации с коронавирусом в республике и будет приниматься данное решение.

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