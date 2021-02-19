В Чувашии подтвердили еще шесть смертей от коронавируса

С начала пандемии в республике COVID-19 диагностировали 20 899 людям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще два месяца назад - 19 декабря 2020 года, в Чувашии насчитывалось 410 летальных случаев коронавируса. На сегодня эта цифра увеличилась почти в 2,4 раза и перевалила за 980, так как в регионе уже третий месяц ежедневно подтверждаются новые смерти зараженных инфекцией.

С начала пандемии в республике COVID-19 диагностировали 20 899 людям, 19 144 из которых уже выздоровели, а 981 - скончался. О последних шести жертвах болезни стало известно в пятницу, 19 февраля, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.