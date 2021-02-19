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В Чувашии воспитатель детсада вышла на работу с COVID-19 и заразила пять человек

Женщина получила инфекцию от мужа, выезжавшего на заработки
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Он не брала больничный и вышла на работу.

Он не брала больничный и вышла на работу.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Во время заседания оперативного штаба по коронавирусной инфекции глава Порецкого района республики Евгений Лебедев рассказал о том, как в районе в одном детсаду выявили очаг инфекции. Оказалось, что супруг одной из воспитательниц во время вахтовой работы заболел COVID-19. Он вернулся домой и коронавирус от него подхватила уже его жена, которая после этого не брала больничный и вышла на работу в детский сад. Там и произошло заражение пяти человек.

На данный момент известно, что на карантин закрыта одна дошкольная группа в Андреево-Базарской школе Козловского района.