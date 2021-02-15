Татарстанский певец Салават заявил, что переходит на здоровый образ жизни

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Очень часто люди обещают себе начать новую жизнь с понедельника. Одним из таких стал народный артист Татарстана - певец Салават Фатхутдинов. На своей странице в социальной сети он выложил кадры того, как он катается на лыжах. При этом Салават заявил, что “с сегодняшнего дня ЗОЖ (здоровый образ жизни - Ред.)”.

На кадрах певец заканчивает шестой круг на лыжах и должен был преодолеть на них девять километров. Подписчики Салавата в комментариях заметили, что такие нагрузки вредны для неподготовленного организма.

Напомним, ранее Салават Фатухтдинов признавался, что не курит и даже "не знает что это такое". Больше всего на свете же певец не любит женщин, которые пьют и бранятся. Таких, по его словам, "убить хочется".

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При этом, в других регионах России и даже ряде зарубежных стран певец намерен выступить (подробности)