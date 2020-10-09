«Убить хочется»: татарский певец Салават Фатхетдинов назвал три типа женщин, которые ему не нравятся

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Известный певец Салават Фатхетдинов – народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист России и лауреат ряда престижных премий, рассказал о том, какие женщины ему не нравятся. Причем не просто «не нравятся», а «убить хочется».

- Больше всего мне не нравится, когда бранится женщина. Мне такую женщину убить хочется. Еще пьяные и не умеющие нормально водить машину женщины. Остальных я всех люблю, - признался Салават в проекте академического театра имени Камала «Эле..».

После он, правда, заметил, что порой и сам бранится.

- На ругань можно взглянуть с разных сторон. Есть такие люди, которые не понимают слов «добро пожаловать», «пожалуйста», «разрешите». Их один раз пошлешь по матушке, по батюшке – начинают работать, - считает певец. - Есть люди, которые привыкли только к такому.

При этом Салават заметил, что бранью он компенсируют тот факт, что не курит и даже «не знает что это такое».

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