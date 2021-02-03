«Территория добра» - 4 февраля очередная прямая линия «Комсомолки» с представителями НКО

В четверг, 4 февраля, в 16.00 «Комсомольская Правда – Казань» планирует на своем сайте провести очередную прямую линию с представителями НКО. Встреча пройдет в онлайн-режиме.

Тема: «Проблематика деятельности НКО и их взаимодействия с государством и обществом».

Среди спикеров ожидаются председатель РОО РТ «Ангелы Мира» Елена Шакурова, вице-президент национального благотворительного фонда «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова, председатель РОО «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов и руководитель проекта Трудяги.рф Инсаф Валеев.

Запись предыдущей встречи можно посмотреть здесь.