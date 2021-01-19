21 Января в 16:00 мск на сайте «Комсомольская Правда» будет транслироваться прямой эфир онлайн-круглого стола с представителями НКО: «Важные проблемы НКО в России и регионе».Одной из сложностей в работе некоммерческих, благотворительных и волонтёрских организаций, является отсутствие большой и системной инфоподдержки вашей деятельности со стороны СМИ. Им не всегда интересно уделять этому внимание, так как тема не принесёт трафика.Разумеется, верно говорят - делай добро молча. Но чем больше информации, тем больше возможностей и больше внимания со стороны общества и государства. Более того, порой действительно важная работа остается без информационного следа, а это максимально важно, в том числе, если вы участвуете в конкурсах на гранты.Если вы являетесь представителем некоммерческой организации, которая ведет свою деятельность в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области, и хотите принять участие в нашем круглом столе, просьба заполнить форму по ссылке.Ждем от вас предложений по развитию рубрики «Территория добра».