Не поел с утра и потерял сознание: в Казани водитель и кондуктор автобуса оказали первую помощь ребенку

Все произошло утром 2 февраля на остановке “Мостоотряд №3”. Фото: Ассоциация АТП РТ

Утром во вторник, 2 февраля, в салоне казанского автобуса №62 стало плохо ребенку. Мальчик, который ехал вместе с отцом, резко побелел и потерял сознание на остановке “Мостоотряд №3”. Пассажиры сообщили об этом кондуктору и водителю. Последний остановил автобус.

На место происшествия была вызвана “скорая”. Пока медики ехали кондуктор и водитель автобуса попросили помощи в пожарной части №76, которая находилась поблизости. Спасатели принесли кислородную маску, с помощью которой ребенка удалось привести в чувства. После мальчика напоили сладким чаем и передали прибывшей бригаде "скорой помощи".

Выяснилось, что мальчик с отцом опаздывал в детский сад и потому не позавтракал дома. Возможно, именно это и стало причиной потери сознания ребенком.

- Благодаря внимательности пассажиров, действиям экипажа автобуса и работникам пожарной части у мальчика сейчас все хорошо, - успокоил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

За действия в непростой ситуации кондуктору и водителю автобуса будет объявлена благодарность,

Напомним, что это не единственный случай, когда водители и кондуктора казанских автобусов приходят на помощь своим пассажирам и буквально спасают их жизни. Так, например, на маршруте №91 стало плохо беременной женщине. Водитель остановил автобус пересадил остальных пассажиров в следующий за ним общественный транспорт, вызвал женщине «скорую» и пока та ехала отпаивал ее чаем. А совсем недавно водители и кондукторы казанских автобусов помогли найти потерявшихся на маршрутах пенсионера и ребенка.