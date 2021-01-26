В казанских автобусах начали забывать не только вещи, но и детей со стариками

Данные случаи были зафиксированы в январе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Забытые в автобусах пакеты с продуктами, сумки, мобильные телефоны и кошельки - уже не новость для сотрудников автотранспортных предприятий Татарстана. Но в январе в автобусе впервые забыли человека!

Все произошла на маршруте №15. На нем ехали пенсионер с хроническими заболеваниями и сопровождающая его женщина. Выходя из салона последняя на что-то отвлеклась и не заметила, что дедушка остался внутри. Автобус в итоге вместе с ним и уехал.

Мобильного телефона у пенсионера не было, и женщина связалась диспетчерской предприятия, а те - с экипажем автобуса. Кондуктор подтвердила, что мужчина находится в салоне. На конечной остановке горожанке удалось забрать пенсионера.

В другой раз в автобусах искали ребенка. Его ждали на остановке “Глушко”, но мальчик проехал мимо. По какому именно маршруту он передвигался, его отец объяснить не мог - либо на 33-м, либо на 34-м. Диспетчеры предприятий связались с экипажами автобусов, которые в это время находились поблизости с той самой остановкой. В итоге мальчик был найден. Отец забрал его с остановки “Ферма-2”.