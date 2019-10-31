В Казани кондуктор и водитель автобуса помогли беременной пассажирке, которой стало плохо

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-31T11:43:43+03:00

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В Казани кондуктор и водитель автобуса №91 помогли беременной женщине, которой стало плохо на остановке «Дербышки». Об этом сообщает Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана.

Когда одной из пассажирок стало нехорошо, водитель автобуса принял решение об остановке. Люди из него были пересажены в другой автобус. Кондуктор позвонила в «скорую» и мужу беременной женщины. В это время водитель напоил пассажирку чаем. Ее после увезли в больницу.

На имя руководства предприятия уже пришла благодарность от мужа беременной пассажирки. В нем мужчина отметил отзывчивость экипажа автобуса и поблагодарил за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU