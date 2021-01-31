"Разошлись мирно и красиво": "Хрустальная леди" из Казани сообщила о разводе с мужем

Фото: личная страница героини публикации в соцсетях.

Знаменитая казанская поэтесса Лилия Тимергалеева, которая больше известна как "хрустальная леди" из-за редкой болезни, объявила о разводе с мужем. Об этом она написала на своей странице в инстаграме. Причины расставания бывшие супруги решили не разглашать.

- Этап пройден. Если, писала бы книгу, то эту главу назвала бы именно так... Лучше сказать сейчас, пока не поступило однообразных и миллион любопытных вопросов. Да, мы разошлись: мирно и красиво, как и жили эти 2 года. Я безмерно благодарна Аллаху за то, что он дал мне мужа а после и сына о чем я и мечтать боялась. Супруг ко мне относился очень хорошо, носил на руках и всегда был рядом, что ценно в наше время. Мы остались в хороших отношениях. Какие планы на будущее? Жить. Причины развода? Это мы договорились не озвучивать. Имеем права. Даже близкие родственники не знают и не узнают, - написала Тимергалеева.

Отметим, что у Лилии редкая болезнь - несовершенный остеогенез (ломкость костей – Ред.). Женщина передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на это в мае 2020 года женщина родила ребенка. Увы, но мальчик прожил только чуть меньше месяца.