Новорожденный сын "хрустальной леди" из Казани Лилии Тимергалеевой скончался

Сегодня, 14 июля, стало известно о трагедии в семье поэтессы, "хрустальной" леди из Казани Лилии Тимергалеевой. В начале июня, не прожив и месяца, скончался ее новорожденный сын Салават. Об этом она лично рассказала на своей странице в социальной сети, опубликовав фото могилы ребенка.

О смерти сына Лилия Тимергалеева сообщили на своей странице в социальной сети.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, у Лилии редкое заболевание - несовершенный остеогненез (ломкость костей - Ред.). Врачи советовали ей прервать беременность и говорили, что болезнь с вероятностью 50% может передаться ребенку. Однако чета Тимергалеевых решила рискнуть и “выбрать жизнь”. Ребенок родился вечером 13 мая в одной из московских клиник на седьмом месяце беременности матери.

Причины смерти ребенка не уточняются.