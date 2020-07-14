2020-07-14T21:12:35+03:00
Общество

Новорожденный сын "хрустальной леди" из Казани Лилии Тимергалеевой скончался

Мальчику не исполнилось и месяца [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Врачи советовали Тимергалеевым прервать беременность и говорили, что болезнь матери с вероятностью 50% может передаться ребенку.Врачи советовали Тимергалеевым прервать беременность и говорили, что болезнь матери с вероятностью 50% может передаться ребенку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сегодня, 14 июля, стало известно о трагедии в семье поэтессы, "хрустальной" леди из Казани Лилии Тимергалеевой. В начале июня, не прожив и месяца, скончался ее новорожденный сын Салават. Об этом она лично рассказала на своей странице в социальной сети, опубликовав фото могилы ребенка.

О смерти сына Лилия Тимергалеева сообщили на своей странице в социальной сети. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О смерти сына Лилия Тимергалеева сообщили на своей странице в социальной сети.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, у Лилии редкое заболевание - несовершенный остеогненез (ломкость костей - Ред.). Врачи советовали ей прервать беременность и говорили, что болезнь с вероятностью 50% может передаться ребенку. Однако чета Тимергалеевых решила рискнуть и “выбрать жизнь”. Ребенок родился вечером 13 мая в одной из московских клиник на седьмом месяце беременности матери.

Причины смерти ребенка не уточняются.

У поэтессы Лилии Тимергалеевой редкое заболевание - несовершенный остеогненез. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У поэтессы Лилии Тимергалеевой редкое заболевание - несовершенный остеогненез.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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