Казанская "хрустальная леди" благополучно родила и стала мамой

В Москве, в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова" 13 мая благополучно родила Лилия Тимергалиева. Поэтесса с очень нежными стихами прозвали в Казани "хрустальной леди" - она страдает от редкого заболевания "несовершенным остеогенезом" (ломкость костей – Ред.).

Когда Лилия и ее муж Ришат узнали, что они скоро станут родителями, женщину предупреждали, что ребенок с вероятностью 50% унаследует ее болезнь. Ей рекомендовали прервать беременность. Но они с супругом выбрали жизнь.

У Лилия Тимергалиевой - несовершенный остеогенезФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это звучало... как приговор, как участь и как безвыходность! - написала на своей соцстранице Лилия.

6 мая ее на реанимобиле увезли в Москву, в клинику, где "хрустальную леди" ожидали врачи центра. Через неделю она родила там ребенка.

Пока счастливые родители не рассказывают милые подробности - пол, рост и вес малыша. Но сообщается, что по последним данным исследования еще беременной Лилия малыш полностью здоров.