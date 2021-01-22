Коронавирус в Татарстане, последние новости на 22 января 2021 года: записаться на прививку можно через портал Госуслуг

Вскоре услуга станет доступна и в мобильном приложении портала. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 22 января 2021 года – было выявлено 85 новых случаев заражения, сообщает Минздрав республики. Так, по его данным, Госпитализация потребовалась 30 больным, остальные 55 лечатся на дому. Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 заразились 15 189 человек. На данный момент 11 577 из них выздоровели, в 233 скончались. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщает о 241 смерти от коронавируса в республике.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

После начала массовой вакцинации жители Татарстана могут записаться на прививку через региональный портал Госуслуг. Как объяснили в Минцифре республики, для этого нужно найти на главной интернет-странице баннер «Бесплатная вакцинация от COVID-19» или выбрать услугу «Запись к врачу».

Этот сервис, к слову, будет доступен и в мобильном приложении портала, но только с конца этой недели. Интегрируют в сервис по записи на прививку от коронавируса и голосового помощника – чат-бота Лилию. Она будет напоминать людям о назначенном для вакцинации времени.

При всем этом удобстве записаться на прививку можно только в поликлинику, к которой приписан человек, то есть по месту жительства. А сейчас еще не во всех подобных медучреждениях Татарстана имеется вакцина от COVID-19. Поликлиники будут добавляться в сервис портала республики по мере поступления в них препарата.

Тем временем все тот же Минздрав Татарстана сообщает, что на данный момент в республике вакциной «Спутник V» привито 8 183 человека и вторую инъекцию из них получили уже 1 876 человек. Всего данный препарат поступил в регион в объеме 13 442 комплекта доз вакцины, использовано 60,9%.