В Татарстане на портале Госуслуг заработала запись на прививку от коронавируса

Правда, пока можно записаться не во все поликлиники. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители Татарстана могут записаться на прививку от коронавируса через портал Госуслуг РТ.

- Для этого нужно найти на стартовой странице баннер «Бесплатная вакцинация от COVID-19» или выбрать услугу «Запись к врачу», после чего он попадет на форму сервиса., - сообщили в Минцифры республики.

При этом нужно будет указать полис обязательного медицинского страхования, если, конечно, он до этого не был указан), после выбрать доступное время. Все это также будет доступно и в мобильном приложении портала, но только в конце этой недели. Также в планах Минцифры Татарстана подключить к этому сервису и голосового помощника Лилю. Технология искусственного интеллекта будут напоминать записавшимся время прививки.

Отмечается, что записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги только в те медучреждения, где человек прикреплен по месту жительства. И если в нем нет прививок, то ничего не получиться до тех пор, пока их не поставят.