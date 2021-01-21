В Татарстане коронавирусом заразились еще 85 человек

С начала пандемии COVID-19 подхватили 15 189 жителей республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 85 татарстанцев. Большинство из них - жители Казани (47 человек). Один случай завозной, 84 - контактные.

Среди новых зараженных двое несовершеннолетних, шестерым - от 18 до 30 лет, 23 - от 30 до 50 лет, 14 - от 50 до 60 лет, 23 - от 60 до 70 лет, 11 - от 70 до 80 лет, шестерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 30 из них, 55 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в Татарстане COVID-19 заразились 15 189 человек. На данный момент 11 577 из них выздоровели, 233 - скончались.

- Провакцинировано вакциной "Спутник V" – 8 183 человека, из них вторую дозу получили 1 876 человек. Всего поступило 13 442 комплекта доз вакцины (использовано 60,9%), - также отмечают в пресс-службе Минздрава Татарстана.