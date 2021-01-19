Роман Дмитрия Тарасова с \\"Рубином\\" был недолгим, но за тот неполный год, который он провел в Казани он успел запомниться жителям Татарстана. Причем, все больше не игрой на поле, а своими высказываниями или постами в инстаграме. Накануне он дал интервью порталу Championat.com, где, в частности, пояснил, почему не остался в \\"Рубине\\" и осталась ли у него обида на клуб.- Были определенные договоренности, контракт подходил к концу. Мы поговорили с Леонидом Викторовичем. Он сказал, что у меня мало игрового времени, что у него есть игрок на моей позиции, поэтому продлевать соглашение не будут. Ко мне у него никаких вопросов не было, он это говорил и мне лично, и в интервью. Про \\"Рубин\\" могу сказать только хорошее: отличная команда, коллектив – от тренера до уборщиков и поваров. Конечно, чуть расстроился, но понимаю, что Абильдгор очень качественно играл опорника. Когда у меня был шанс, я выходил и старался максимально приносить пользу. Я ни на кого не злюсь, готов спокойно везде работать, - отметил Тарасов.Последним аккордом Тарасова в \\"Рубине\\" стал новогодний клип, где Слуцкий пел, а Дмитрий сыграл роль президента России.- В пресс-службе предложили выступить в роли Путина, я согласился. Спросил, о чем ролик, мне объяснили. Я всегда за такой креатив, прикольно получилось, ролик всем зашел. Когда на съемках Игната одели в елку, я очень смеялся. Причем это было почти сразу после матча с \\"Локо\\", где Ваня красную карточку получил, а тут он сразу елка. Я даже у Слуцкого спросил: \\"Викторыч, это в наказание, что ли?\\". Так что все было на позитиве, - заявил Тарасов.Сейчас футболист вместе с семьей вернулся в Москву, хотя раздумывал над тем, чтобы переехать в Казань на постоянное место жительство. В столице он строго соблюдает антиковидные правила, которые отличаются от татарстанских. Впрочем, как сказал сам Тарасов, заболеть он не боится.- Я вот долгое время не был в Москве, жил в Казани, где мне, кстати, очень понравилось. Не хотел даже оттуда уезжать. Сейчас вернулся, пошел в магазин, надо надевать перчатки. Но в целом я уже и забыл, что этот вирус есть. Все как-то привыкли, я спокоен. Если заболею, значит заболею. Ничего страшного, многие уже переболели, - сообщил Тарасов.Высказался он и о вакцинации от коронавируса. В частности, спорстмен сообщил, что не против прививок от Covid-19, но понимает, почему люди с настороженностью относятся к вакцинации.- Я – нормально. Обсуждали это с женой. Она, вроде бы, негативно относится, потому что непонятно, как вакцина влияет на беременную женщину. Я спокоен, я доверяю. Если скажут, то я скорее «за». Есть нюансы, жену я тоже понимаю, надо все узнавать. Если ее переубедить, то она тоже будет готова. Чем вызвано недоверие к вакцине? Ее за сколько сделали? Где-то за год? Ну вот, наверное, из-за этого. Такие вакцины за год. Люди десятками лет над таким работают. Государству сейчас надо показать всем, что она работает, чтобы никто не боялся, чтобы все все понимали. Люди сейчас живут в страхе, не доверяют государству в каких-то моментах. Отношение к вакцине – подтверждение этому. Некоторые вообще боятся, что будут чипировать. Все люди имеют право на свое мнение. Поэтому надо просто показать, что все хорошо и все безопасно, - рассказал Тарасов.Этот комментарий наделал немало шума. Нет, не из-за мнения Тарасова о вакцине, а из-за фразы про беременную жену. По факту, он мог проговориться или намекнуть на то, что его супруга Анастасия Костенко в третий раз находится в положении.Пока официально супруги о пополнении в семье не говорили, но не так давно Анастасия выложила пост в своем инстаграме, еще когда семья была на отдыхе на Мальдивах.- Каждый раз мы возвращаемся на Мальдивские острова в новом составе. И знаете, что? Мне даже не страшно представить, - написала Тарасова, завершив пост смайликом с сердечками в глазах. Впрочем, позже Анастасия опровергла факт беременности, заявив, что пока хочет отдохнуть. Об этом она сообщила в сторриз в инстаграме.