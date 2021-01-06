Новый, 2021 год губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и его супруга встречали с коронавирусом. Причем глава региона был госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу Ульяновска, где, по его словам, “была и реанимация с аппаратом ИВЛ (искусственной вентиляции легких - Ред.), и лежание на животе по 22 часа”.- Со старухой с косой мы разошлись как в море корабли. Чувствую себя гораздо лучше благодаря нашим врачам. И не перестану говорить слова благодарности в адрес медработников. Сейчас самое страшное позади. Все это время меня поддерживала моя жена Лена, за меня переживали родные и близкие. Я бы не выжил без этой поддержки, - признался Морозов на своей официальной странице в социальной сети.Губернатор заметил, что впереди его ждет длительный процесс реабилитации, который поможет ему “научиться заново нормально дышать”. Он надеется на полное восстановление и желает здоровья жителям области.Напомним, COVID-19 у Сергея Морозова подтвердился 25 декабря - спустя сутки после того, как он проснулся с температурой и больным горлом. Вначале глава региона планировал лечиться дома и продолжаться работать удаленно, но врачи настояли на стационаре.