Коронавирус у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и его супруги выявили в минувшую пятницу, 25 декабря. Он почувствовал себя плохо, думал, что простудился, но врачи все же диагностировали ковид.- К сожалению, у меня коронавирус и пневмония. Сейчас очень переживаю за семью, потому что супруга тоже заболела коронавирусом. Надеюсь, что детей обойдёт болезнь стороной, - признался губернатор на своей официальной странице в социальной сети.Причин для госпитализации на 25 декабря не было. Морозов остался дома, где и планировал лечиться. Однако сегодня, 28 декабря, стало известно, что главу региона все же госпитализировали. Как он сам заявил, на этом настояли врачи- Друзья! Информирую вас о своём самочувствии, как и обещал. Врачи настояли на госпитализации, буду лечиться в ЦГКБ Ульяновска. Состояние удовлетворительное. Всем здоровья! Берегите себя! - написал Морозов на своей странице в Инстаграме.Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области коронавирус выявили у 35 469 человек, 32 490 из них выздоровели, а 460 скончались.