Число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Ульяновской области уже несколько недель исчисляется сотнями. На данный момент инфекцию там подхватили уже более 34 тысячи человек. Утром в четверг, 24 декабря, с температурой и кашлем проснулся и глава региона Сергей Морозов. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.- Решил сдать анализы (на коронавирус - Ред.). Пока жду результатов, поработаю удалённо. Хочу, чтобы вы берегли себя и заботились друг о друге, - написал Морозов.Подписчики главы пожелали ему скорейшего выздоровления и выразили надежду на то, что он всего лишь простыл.