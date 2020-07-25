2020-07-24T23:07:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 25 июля 2020 года: скончались еще двое зараженных

По данным регионального опрештаба по борьбе с инфекцией, с начала пандемии выявлено 33 летальных случая COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным на утро субботы, 25 июля, в Татарстане выявлено 5 372 случая коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщает, что 4 219 зараженных уже выздоровели, а 33 - скончались. При этом, у федерального штаба другие цифры: 4 368 выздоровевших и 21 скончавшийся.

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне стало известно, что в Татарстане подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом. Новыми жертвами инфекции стали мужчины в возрасте 82-ух и 69-ти лет.

Первый был госпитализирован в Тукаевскую ЦРБ еще 23 июня. У него был диагностирован COVID-19 и внебольничная двусторонняя пневмония. Кроме того, у пациента были сопутствующие заболевания эндокринной системы. Состояние мужчины ухудшалось и 15 июля он скончался.

Второй был госпитализирован в БСМП Набережных Челнов 17 июля с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. В результате обследования были выявлены пневмония и множественные осложнения хронического заболевания. Состояние мужчины оставалось тяжелым. В какой-то момент он был подключен к аппарату ИВЛ. 21 июля наступила смерть.

- В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщаются в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

О ТОМ, КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЕТ НА ШКОЛЫ

С 1 сентября 2020 года в школах Татарстана будут действовать новые правила, которые должны обезопасить детей от риска заражения COVID-19.

Во-первых, за парты учащихся будут рассаживать с учетом социальной дистанции в 1,5 метра. Во-вторых, впускать на занятия школьников будут после проведения утреннего фильтра - измерения температуры. В-третьих, кабинеты в школах будут не только проветривать, но и полностью дезинфицировать в том числе при помощи бактерицидных облучателей.

О ПРАЗДНИКЕ "Я ВЫБИРАЮ НЕБО"

Сегодня, 25 июля, в Казани пройдет праздник "Я выбираю небо". Гостям мероприятия при входе будут выдавать медицинские маски. Во время мероприятия организаторами будет обеспечено наличие достаточного количества дезинфицирующих средств.

Праздник начнется в 15.00. В небо поднимутся сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 МС, дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22 М3, а также вертолеты Ми-8.

После горожан порадуют пилоты группы высшего пилотажа ВВС России “Стрижи”. В небе над акваторией реки Казанка они исполнят различные трюками на истребителях МиГ-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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