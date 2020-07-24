Коронавирус в Татарстане, последние новости на 24 июля 2020 года: на фоне пандемии увеличилось число заболевших вирусной пневмонией

По данным на утро пятницы, 24 июля, в Татарстане выявлен 5 341 случай коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщает, что 4 193 зараженных уже выздоровели, а 31 - скончался. При этом, у федерального штаба другие цифры: 4 327 выздоровевших и 21 скончавшийся.

О ЗАБОЛЕВШИХ ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в республике уже несколько недель не превышает 35. Однако в это же время зафиксирован рост заболеваний вирусной пневмонией - сейчас 8% от всех пневмоний являются вирусными.

Всего с начала 2020 года было зафиксировано 7 215 случаев этой инфекции.

Такой рост региональный Минздрав объясняет тщательным проведением исследований пациентов. Большинству из них делают компьютерную томографию, которая подтверждает предположения врачей.