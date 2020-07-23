2020-07-23T17:41:41+03:00
Общество

Рустам Минниханов лично встретится с группой высшего пилотажа “Стрижи”

Также гости Татарстана посетят КНИТУ-КАИ с экскурсией
Алина ГАБДУЛИНА
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"Стрижи" выступят на авиационном празднике “Я выбираю небо-2020”, который пройдет в Казани 25 июля."Стрижи" выступят на авиационном празднике “Я выбираю небо-2020”, который пройдет в Казани 25 июля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром в пятницу, 24 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов планирует встретиться с членами группы высшего пилотажа ВВС России “Стрижи”. После этого последние посетят КНИТУ-КАИ с экскурсией.

Напомним, "Стрижи" выступят на авиационном празднике “Я выбираю небо - 2020”, который пройдет около центра семьи “Казан” в столице Татарстана 25 июля. В небе над акваторией реки Казанка они порадуют горожан различными трюками на истребителях МиГ-29.

Кроме команды "Стрижей" в небо поднимутся сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 МС, дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22 М3, а также вертолеты Ми-8.

Заметим, что гостям праздника при входе будут выдавать медицинские маски. Во время мероприятия организаторами будет обеспечено наличие достаточного количества дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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