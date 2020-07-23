Коронавирус в Татарстане, последние новости на 23 июля 2020 года: в республике автоматизировали процесс тестирования на COVID-19

По данным на утро четверга, 23 июля, в Татарстане выявили 5 309 случаев коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, на данный момент вылечились 4 167 зараженных, скончался - 31. При этом, у федерального штаба другие цифры: 4 255 выздоровевших и 21 скончавшийся.

ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19

В Татарстане автоматизировали процесс тестирования на коронавирус. Так, в больницах республики заработала система “Алиса”, которая исключает ошибки при сборе биологического материала и доставке его в лаборатории. Вместе с тем, нововведение поможет сократить время проведения анализов. Так, пробирка не потеряется, а у врачей будет возможность отследить статус пробы и увидеть результаты исследований в электронном виде.

Кроме того, процесс тестирования на COVID-19 автоматизирован за счет создания 171 удаленного рабочего места в больницах.

О КЕШБЭКЕ, КОТОРЫЙ ОБЕЩАЮТ РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ

Правительство России выделяет 15 миллиардов рублей для кэшбека россиянам, купившим туры внутри страны. В программу включили 45 направлений, в том числе и Татарстан.

За тур сюда можно получить кэшбек в размере 5 тысячи рублей, а при его стоимости от 50 тысяч рублей возврат составит 10 тысяч, от 75 тысяч рублей – 15 тысяч. Отметим, что возврат денег полагается за поездку продолжительностью не менее 5 ночей и стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей, купленную у оператора или отеля через платежную систему МИР.