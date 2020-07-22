2020-07-22T15:48:26+03:00
Туризм

Российским туристам, приехавшим в Татарстан, обещают до 15 тысяч рублей кэшбека

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Олег ЛУГОВОЙ
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В список направлений, помимо Татарстана, также вошли еще 44 внутрироссийских туристических направлений.В список направлений, помимо Татарстана, также вошли еще 44 внутрироссийских туристических направлений.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В эту среду во время своего выступления в Госдуме по итогам работы правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписанном им распоряжении, согласно которому правительство выделяет 15 миллиардов рублей для кэшбека россиянам, купившим туры внутри страны.

Возврат денег полагается за поездку продолжительностью не менее 5 ночей и стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей, купленную у оператора или отеля через платежную систему МИР, сообщает Интерфакс.

Так, за тур можно получить кэшбек в размере 5 тысячи рублей, а при его стоимости от 50 тысяч рублей возврат составит 10 тысяч, от 75 тысяч рублей – 15 тысяч.

В Ростуризме планируют распространить это субсидирование на более чем 2 миллиона поездок внутри страны. Сообщается, что данная программа будет запущена уже в августе 2020 года.

В нее включили 45 направлений, в том числе и Татарстан, а также соседняя Башкирия, Удмуртия и Нижегородская область. Объявленный кэшбек действует на 4 вида туризма: водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный. Каждое направление должно входить в список, составленный Ростуризмом. Чтобы получить возврат тур нужно купить у оператора, входящего в единый федеральный реестр или напрямую у классифицированного отеля.

Предполагается, что, зайдя на сайт мирпутешествий.рф, турист выбирает одно из предложений, созданное специально под эту акцию, и платит за поездку картой МИР. Часть денег в этом случае должна вернуться в срок от 5 минут до 5 дней. К слову, данный кэшбек освобожден от налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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