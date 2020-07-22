2020-07-22T11:54:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане процесс тестирования на коронавирус контроллирует система “Алиса”

Это исключило ошибки при сборе биологического материала и ускорило время проведения анализов
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас “Алиса” работает в дести региональных лабораториях.Сейчас “Алиса” работает в дести региональных лабораториях.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Стало известно, что в Татарстане автоматизировали процесс тестирования на коронавирус. Так, в больницах республики заработала система “Алиса”, которая исключает ошибки при сборе биологического материала и доставке его в лаборатории.

Вместе с тем, нововведение помогло сократить время проведения анализов. Так, пробирка не потеряется, а у врачей будет возможность отследить статус пробы и увидеть результаты исследований в электронном виде.

Сейчас “Алиса” работает в 10 региональных лабораториях, сообщает ТАСС. Кроме того, процесс тестирования на COVID-19 автоматизирован за счет создания 171 удаленного рабочего места в больницах.

Заметим, что с начала пандемии в Татарстане выявили 5 309 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, на данный момент вылечились 4 167 зараженных, скончался - 31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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