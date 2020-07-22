При этом большинство инфицированных в регионе - работоспособное население в возрасте от 30 до 55 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в Ульяновской области госпитали для больных коронавирусом заполнены на 100%. Дополнительные госпитальные базы также заполнены. Одним из основных путей заражения инфекцией остается воздушно-капельный, но некоторые местные жители перестали носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. На это посетовал начальник “ковидного” госпиталя Центральной городской клинической больницы Ульяновска Владимир Дубаносов.

Врач отметил, что большинство инфицированных - работоспособное население в возрасте от 30 до 55 лет. Тяжелее всего коронавирус в Ульяновской области переносят пенсионеры и медики . Также, по словам Дубаносова, около 90% зараженных, которые оказались в реанимационном отделении, имеют лишний вес.

начальник “ковидного” госпиталя Центральной городской клинической больницы Ульяновска Владимир Дубаносов.Фото: med.ulgov.ru

Ежедневный прирост заболевания COVID-19 в регионе превышает 100 случаев. С начала пандемии там заразились 8 137 человек, 5 292 из которых уже выздоровели, а 63 - скончались.

- Повторное заражение возможно, - при этом заявляет врач. -Однако уровень иммунной защиты у всех людей разный, соответственно и ситуация повторного заражения происходит достаточно редко. В Ульяновской области на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая повторного заболевания COVID-19.