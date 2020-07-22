В Ульяновской области скончались еще трое зараженных коронавирусом

22 Июль 2020 2020-07-22T11:39:21+03:00

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За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились еще три смерти зараженных коронавирусом. Об этом утром в среду, 22 июля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

- Доля выздоровевших от общего числа случаев коронавируса в области выросла с 60 до 64%, - отмечают при этом в региональном оперштабе, не комментируя новые смерти.

Заметим, что с начала пандемии в области выявили 8 137 заболевших COVID-19, 5 292 из которых уже выздоровели, 63 - скончались. На данный момент было проведено 154 678 тестов на коронавирус, обследовано 144 941 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 603 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU