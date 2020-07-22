Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 22 июля 2020 года: выявлено 100 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 100 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 8 137 человек, 5 147 из которых уже выздоровели, а 60 - скончались.

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 283). Остальные из Димитровграда (672), Карсунского района (386), Инзенского района (357), Барышского района (302), Николаевского района (203), Новомалыклинского района (197), Ульяновского района (193), Цильнинского района (190), Мелекесского района (145), Сенгилеевского района (135), Майнского района (133), Новоульяновска (132), Тереньгульского района (130), Новоспасского района (123), Чердаклинского района (115), Вешкаймского района (90), Кузоватовского района (77), Сурского района (68), Старомайнского района (58), Старокулаткинского района (52), Павловского района (45), Радищевского района (35) и Базаросызганского района (16).

С начала пандемии в области было проведено 154 678 тестов на COVID-19, обследовано 144 941 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 603 пациента. Снято с наблюдения – 21 152 человека.