2020-07-21T19:40:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 22 июля 2020 года: выявлено 100 новых случаев заражения

Так, в регионе заболели уже 8 137 человек
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С начала пандемии в области было проведено 154 678 тестов на COVID-19, обследовано 144 941 человек.С начала пандемии в области было проведено 154 678 тестов на COVID-19, обследовано 144 941 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 100 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 8 137 человек, 5 147 из которых уже выздоровели, а 60 - скончались.

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 283). Остальные из Димитровграда (672), Карсунского района (386), Инзенского района (357), Барышского района (302), Николаевского района (203), Новомалыклинского района (197), Ульяновского района (193), Цильнинского района (190), Мелекесского района (145), Сенгилеевского района (135), Майнского района (133), Новоульяновска (132), Тереньгульского района (130), Новоспасского района (123), Чердаклинского района (115), Вешкаймского района (90), Кузоватовского района (77), Сурского района (68), Старомайнского района (58), Старокулаткинского района (52), Павловского района (45), Радищевского района (35) и Базаросызганского района (16).

С начала пандемии в области было проведено 154 678 тестов на COVID-19, обследовано 144 941 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 603 пациента. Снято с наблюдения – 21 152 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ульяновской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
В Татарстане скончались еще два человека с коронавирусом
В Чувашии медики спасли пенсионерку, которую во время сбора ягод укусила змея
В Йошкар-Оле почти на год перекрыли движение по участку улицы Карла Маркса
В Татарстане из-за гибели мальчика в соседском котловане возбудили уголовное дело
В Казанском зоопарке "Река Замбези" появились кафрские рогатые вороны
В Йошкар-Оле иномарка врезалась в дерево: пострадала 4-летняя девочка
С начала года в Татарстане были реализованы жилищные кредиты на 36,7 миллиарда рублей
В Чебоксарах построят планетарий за 800 миллионов рублей
В Татарстане на организатора прыжков с промышленной трубы возбудили уголовное дело
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
В Татарстане для посещения официально открыт пляж «Камской море»
Минздрав Татарстана объяснил почему бабушке из Азнакаево зашили глаз без наркоза
В Казани троллейбус снес столб и оборвал провода
В Казани неизвестный из рогатки обстрелял 12-летнюю девочку
После снятия ограничений в Татарстане открылись 8,4 тысячи кафе и магазинов
В Набережных Челнах ищут начальника управления по делам молодежи
В Ульяновской области “Лексус” оказался под колесами фуры: среди пострадавших двое детей