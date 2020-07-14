Мать из Татарстана, которая заявила о незаконном лишении ее родительских прав, сама оставила ребенка в роддоме

Жительница столицы Татарстана пришла на прием к прокурору республики Илдусу Нафикову с жалобой на действия органов опеки. Как считала женщина, ее незаконно лишили родительских прав на двух ее дочерей. Опеку над ними длительное время пыталась оформить родная бабушка, но ввиду некоторых причин сделать этого не смогла. Младшую дочь – уже пятилетнюю Олю (все имена изменены – Ред.), соцслужбы передали в Лаишевский детский дом. Мама и бабушка девочку не посещали, и в 2020 году ее удочерила другая семья.

Старшую дочку - 11-летнюю Алину, передали в Елабужский детский дом. Но весной 2020 года бабушку все-таки признали опекуном и ей вернули девочку. Это стало возможным содействию прокуратуры. Которая тут же начала проверку законности лишения матери ребенка родительских прав.

Вот тут-то и всплыли неприятные для женщины подробности ее жизни. Во-первых, как установили сотрудники прокуратуры, основанием для лишения родительских прав стало асоциальное поведение матери детей. Она долгое время не уделяла им должного внимания, не занималась воспитанием, выпивала, нигде не работала и не содержала дочерей.

В свою очередь бабушка девочек еще в 2013 году потребовала принять меры в отношении их матери, и сама попросила лишить ее родительских прав. Но тогда сотрудники органов попытались лишь наставить женщину на путь исправления. Вот только это не помогло – женщина продолжала выпивать и не обращала внимания на дочерей. За неисполнение родительских обязанностей женщину 11 раз привлекали к административной ответственности. А та устраивала скандалы с бабушкой, уходила из дома, оставив дочерей на попечение пенсионерки. Именно с 2013 года мать девочек состоит на учете в наркологическом диспансере, куда трижды ложилась на лечение от алкогольной зависимости. В итоге ее лишили родительских прав.

Бабушка детей не могла взять над ними опеку, так как их отцы не были лишены своих прав – значит девочки не имели статуса оставшихся без попечения родителей.

Проблемы были и с документами, которые требовались для оформления опеки. В квартиру сотрудников органов опеки не пускали, там же проживала и мать детей, и это соседство было нежелательно. В 2017 году по вине мамы девочек там произошел пожар. Жертв тогда удалось избежать благодаря своевременным действиям сотрудников МЧС.

Мало того, выяснилось, что у Алины и Оли есть родная сестра. Их мать родила ее в августе 2012 года. Третью дочку мать оставила в роддоме, и ею не интересуется. Но зато смогла незаконно оформить и за счет этого ребенка получить маткапитал. Обстоятельства последнего сейчас так же выясняет прокуратура.

- До настоящего времени заявлений от матери девочек по поводу восстановления ее в родительских правах не поступало, - отметили в прокуратуре Татарстана. - Таким образом, нарушения законодательства в ходе проверки по факту незаконного лишения родительских прав не выявлены. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

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