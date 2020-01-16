В Татарстане дети из приюта обвинили трудовика в домогательствах

В соцсетях появился видеоролик, который сразу стал объектов пристального внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов. На записи три девочки в возрасте примерно от 6 до 10 лет рассказывают, как в приюте, где они находятся, учитель труда трогает их и отнюдь не по дружески.

По словам детей, мужчина приставал к ним несколько раз, но когда они пожаловались взрослым, вроде все прекратилось. Но спустя некоторое время домогательства возобновились, утверждают девочки. В итоге они и пожаловались одной из матерей.

Выяснилось, что все это было записано в социальном приюте "Акчарлак" Рыбно-Слободского района Татарстана. Ролик увидели также сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Ведомства тут же занялись проверками приюта.

К этому времени известно, что, со слов детей и мамы одной из девочек, с августа 2019 года по 15 января 2020 года сотрудник приюта - тот самый трудовик, совершал в отношении четырех девочек "действия сексуального характера".

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - В настоящее время проверяется достоверность изложенных в видеоролике сведений.

Как рассказали "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах, запись была сделана одной из мам девочек, участвующих в съемке. Женщина была лишена родительских прав и именно сейчас через суд требует восстановить ее в родительских правах и вернуть ей ребенка.

В итоге были на самом деле домогательства или это обман, будут выяснять специалисты, в том числе и детские психологи.

Тем временем проводится проверка и факта появления этого видеоролика в открытом доступе. В прокуратуре Татарстана сочли, что автор записи, выложив его на всеобщее обозрение в Сети, нарушил закон - раскрыл личные данные несовершеннолетних.