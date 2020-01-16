2020-01-16T12:07:36+03:00
Общество

В Татарстане дети из приюта обвинили трудовика в домогательствах

О приставаниях заявили три девочки в возрасте от 6 до 10 лет
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Были ли домогательства на самом деле, выяснят специалисты, в том числе и детские психологи.Были ли домогательства на самом деле, выяснят специалисты, в том числе и детские психологи.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В соцсетях появился видеоролик, который сразу стал объектов пристального внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов. На записи три девочки в возрасте примерно от 6 до 10 лет рассказывают, как в приюте, где они находятся, учитель труда трогает их и отнюдь не по дружески.

По словам детей, мужчина приставал к ним несколько раз, но когда они пожаловались взрослым, вроде все прекратилось. Но спустя некоторое время домогательства возобновились, утверждают девочки. В итоге они и пожаловались одной из матерей.

Выяснилось, что все это было записано в социальном приюте "Акчарлак" Рыбно-Слободского района Татарстана. Ролик увидели также сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Ведомства тут же занялись проверками приюта.

К этому времени известно, что, со слов детей и мамы одной из девочек, с августа 2019 года по 15 января 2020 года сотрудник приюта - тот самый трудовик, совершал в отношении четырех девочек "действия сексуального характера".

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - В настоящее время проверяется достоверность изложенных в видеоролике сведений.

Как рассказали "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах, запись была сделана одной из мам девочек, участвующих в съемке. Женщина была лишена родительских прав и именно сейчас через суд требует восстановить ее в родительских правах и вернуть ей ребенка.

В итоге были на самом деле домогательства или это обман, будут выяснять специалисты, в том числе и детские психологи.

Тем временем проводится проверка и факта появления этого видеоролика в открытом доступе. В прокуратуре Татарстана сочли, что автор записи, выложив его на всеобщее обозрение в Сети, нарушил закон - раскрыл личные данные несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
Житель Марий Эл хотел уйти в загранплавание и лишился 25 тысяч рублей
В Татарстане из-за потепления закрывают две ледовые переправы
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Татарстане на трассе произошла массовая авария, где сгорели автомобили
В Ульяновской области автобус "подскользнулся" и вылетел в кювет, пострадали 13 человек
В Татарстане экс-зек выбил дверь в квартиру и ограбил пенсионерку
Главный режиссер казанского ТЮЗа объявил о своем уходе
В 2019 году осужденные в колониях Марий Эл стали чаще жаловаться
В Чебоксарах новый жилкомплекс на месте бывшего завода стройматериалов хотят назвать"Фениксом"
Первый гендиректор завода «КАМАЗ» Лев Васильев получил орден «За заслуги перед Татарстаном»
16 и 17 января в Казани ледовый городок у главной елки закроют из-за потепления
Мобильная электронная подпись Билайн в КриптоАРМ - простое решение для подписи электронных документов
В Казани из-за теплой погоды временно закроют каток в парке «Черное озеро»
Пропавших двух школьниц из Чувашии нашли спящими в Казани
В ближайшие дни в Татарстане ожидается ледяной дождь
В Марий Эл пожарные спасли из горящего дома 5 человек
В Казани уже две недели ищут пропавшего 19-летнего парня
В Чебоксарах могут появиться барельеф Сталину и парк Дружбы народов
Пока Путин отмечает, что повышение доходов населения - это важнейшая задача, Татарстан хвалится вторым местом по уровню зарплат в ПФО
В Чувашии зеки в колонии слепили из снега статую Свободы
Деньги потратили, а коробку выкинули: в Татарстане украли пожертвования для больного ребенка
В феврале в Йошкар-Оле запустят новый троллейбусный маршрут
Ничего, отыграемся: УНИКС уступил «Монако»
В Чебоксарах нашли мертвой пропавшую 14-летнюю школьницу
В Йошкар-Оле проститутка прямо в сауне решила сменить «профессию»
В Набережных Челнах из-за горящего дивана в квартире погиб мужчина
Неожиданно вышел из-за машины: в Марий Эл водитель не успел ничего сделать и насмерть сбил пешехода