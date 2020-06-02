2020-06-02T13:06:20+03:00
Общество

В Казани девочку, обвинившую в приюте в домогательствах трудовика, прокуратура вернула родным

Также продолжается борьба за возврат в семью ее младшей сестры, которую уже успели удочерить
Ирина ЛЕСКОВА
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Когда в дело, наконец, вмешалась прокуратура, девочку вернули в семью.Когда в дело, наконец, вмешалась прокуратура, девочку вернули в семью.
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Успешно завершилась история 10-летней Алины (имя изменено – Ред.), которую в 2019 году по решению суда изъяли из семьи и передали сначала в приют, а после и в детдом. Еще раньше, в 2018 году, органы опеки забрали четырехлетнюю Олю (имя изменено – Ред.). Малышку уже удочерила другая семья.

А Алину вернули благодаря вмешательству прокурора Татарстана Илдусу Нафикову. В один день мигом передали девочку маме и бабушке. За этим лично проследил прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов, который отдал бабушке ребенка документы об опекунстве. В тот же день девочка оказалась дома, в Казани.

За право вернуть домой Алину и ее младшую сестру мама и ее бабушка боролись с первых дней, когда у органов опеки появились претензии к их семье. Маму лишили родительских прав, а у бабушки «обнаружили» долги за квартиру и неподобающие жилищно-бытовые условия. Чиновникам не понравился захламленный балкон в ее квартире.

Припомнили пенсионерке и ее почтенный возраст, а также обвинили в недостаточных «нравственных качествах» нужных для воспитания внучек. В итоге Олю вскоре после изъятия удочерили, а ее старшую сестру органам опеки удалось забрать только в октябре 2019 года. Все это время девочку прятали. Из-за чего даже не водили в школу. Мама и бабушка надеялись, что им удастся выиграть судебный процесс, и они смогут оставить девочку дома. Но не получилось, и Алина переехала в приют одного из районов Татарстана.

Там вскоре и разразился скандал. Когда родная мать навестила Алину, та ей рассказала, что к ней и нескольким другим девочкам в приюте приставал трудовик. Мужчина распускал руки, утверждали воспитанницы приюта.

По данному факту следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». После чего Алину перевели в детдом. Когда же ее мать узнала, что уголовное дело в итоге закрыли, то женщина стала писать во все инстанции, чтобы в ситуации, наконец, разобрались. Расследование возобновили.

Одновременно с этим бабушка Алины добивалась опеки над ней и ее младшей сестрой Олей. Пенсионерка даже сделала ремонт в своей квартире, разобрала вещи на балконе, в доброжелатели помогли ей погасить долг за коммунальные платежи. В результате комиссия из органов опеки после проверки вынесла вердикт - все требования выполнены, девочки могут проживать вместе с бабушкой.

Но пандемия коронавируса отсрочила возвращение девочек домой до мая. Вроде бы осталось подождать чуть-чуть. Но тут Приволжский районный суд Казани прислал бабушке девочек новый отказ на опеку. Причиной стало то, что к своему иску женщина прикрепила копии, а не подлинники документов.

Тогда-то в дело и вмешался прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

- Мы выявили в соцсетях множество публикаций о ситуации в этой семье, о чем доложили прокурору Татарстана Илдусу Нафикову, - сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. - Вопрос был взят им на личный контроль, поручено провести проверку всех обстоятельств и документов, касающихся ситуации. В итоге сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что препятствий для передачи старшей девочки под опеку бабушки нет. Поэтому 29 мая было подписано соответствующее постановление о передачи старшего ребенка под опеку бабушки.

Как итог Алина уже дома, мама девочки готовит документы в суд на восстановление в родительских правах, чтобы отменить удочерение маленькой Ольги и вернуть ее в родную семью. Ситуацию с младшей из этих сестер также отдельно изучают в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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