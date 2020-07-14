Роспотребнадзор разрешил Татарстану открыть крупные торговые центры

Стало известно, что в Татарстане, наконец, могут открыть крупные торговые центры. Напомним, все они прекратили свою работу из-за введенных ограничения в связи с пандемией коронавируса.

И тут, изучив эпидемиологическую ситуацию в регионе, Роспотребнадзор разрешил татарстанским властям возобновить деятельность крупных ТЦ. Как сообщила зам руководителя республиканского управления Любовь Авдонина, данное предложение уже направлено в Кабмин Татарстана.

Правда, даже если республиканское правительство даст добро, то как раньше все равно не будет. Придется соблюдать требования все того же Роспотребнадзора. Так, например, в торговых центрах все еще будет запрещена работа кинотеатров, фудкортов и детских комнат. Разрешат исключительно торговую деятельность, да и то с соблюдением масочно-перчаточного режима, а также социальной дистанции - не менее 1,5 метров.

Кроме того, по словам Аводниной, Роспотребнадзор также предлагает властям Татарстана открыть и заведения общепита, которые пока могут обслуживать посетителей лишь на летних верандах.

Окончательного решения от Кабмина Татарстана пока нет.

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