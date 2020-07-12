2020-07-12T10:47:42+03:00
Общество

В Казани заработали аттракционы в парке «Кырлай»

Посетителям, правда, нужно при себе иметь медицинские маски и перчатки
Олег ЛУГОВОЙ
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Парк принимает посетителей до позднего вечера.Парк принимает посетителей до позднего вечера.Фото: Оксана АРТЕМОВА
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Администрация казанского парка аттракционов «Кырлай» сообщает о начале работы почти всех аттракционов, которые ранее независимо от начала летнего сезона были недоступны из-за коронавируса.

- Ждем вас с 11.00 до 23.00 по будням и с 10.00 до 23.00 по выходным, придерживаясь всех мер безопасности: при себе необходимо иметь маску, перчатки и соблюдать дистанцию, - гласит сообщение на официальном сайте парка «Кырлай».

При этом следует уточнение – из аттракционов пока не работают надувные батуты, детская комната и комната страха.

Отметим, что бизнес начал работать в парке «Кырлай» после снятия ряда коронавирусных ограничений – там снова открылись летние веранды точек общепита, детские кафе, веревочный парка и пункт проката электробаи ков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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