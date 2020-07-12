В Казани заработали аттракционы в парке «Кырлай»
Администрация казанского парка аттракционов «Кырлай» сообщает о начале работы почти всех аттракционов, которые ранее независимо от начала летнего сезона были недоступны из-за коронавируса.
- Ждем вас с 11.00 до 23.00 по будням и с 10.00 до 23.00 по выходным, придерживаясь всех мер безопасности: при себе необходимо иметь маску, перчатки и соблюдать дистанцию, - гласит сообщение на официальном сайте парка «Кырлай».
При этом следует уточнение – из аттракционов пока не работают надувные батуты, детская комната и комната страха.
Отметим, что бизнес начал работать в парке «Кырлай» после снятия ряда коронавирусных ограничений – там снова открылись летние веранды точек общепита, детские кафе, веревочный парка и пункт проката электробаи ков.
ИСТОЧНИК KP.RU