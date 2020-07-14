Из-за серии нападений на женщин в Нижнекамске на полицейских завели уголовное дело

В Нижнекамске предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю, который стал фигурантом сразу двух уголовных дел - "Хулиганство" и "Истязание". Пока в этой истории два эпизода его нападений на женщин, но есть еще одно жительница города, которая признала в нем своего обидчика.

Так, 19-летняя девушка сообщила, что именно этот мужчина избил ее 14 апреля на проспекте Вахитова. По ее заявлению возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", но произошло это не сразу. Полицейские дважды отказывали потерпевшей в возбуждении уголовного дела - мол состав преступления здесь отсутствует. А теперь они сами стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье "Халатность".

Тем временем идут допросы задержанного за нападения на женщин. Он уже признал свою вину, но на этом все - мужчина дальше отказался давать показания против себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1000" height="960" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/790432" frameborder="0"></iframe> Допрос мужчины, который нападал на женщин в Нижнекамске.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Про самого женоненавистника, так окрестили в соцсетях задержанного, известно то, что из мест лишения свободы он освободился в декабре 2019 года. Проживает вместе с мамой, супруги у него никогда не было. Причины ненависти к беременным женщинам он не раскрывает.

Напомним, о серии нападений на женщин в Нижнекамске стало известно 1 июля, когда, по версии следствия, злоумышленник на улице Баки Урманче напал на беременную 28-летнюю женщину. Он пинал свою жертву ногами на глазах ее пятерых малолетних детей. Спустя два дня, 3 июля, он напал еще на одну беременную 25-летнюю женщину. Его задержали прохожий и охрана парка "Семья", где и произошло это нападение. Но вскоре мужчину отпустили из полиции домой, оштрафовав за мелкое хулиганство на одну тысячу рублей.

В соцсетях начался скандал, начали требовать от властей расследования причин такой ненависти задержанного к беременным женщинам, и принять в отношении мужчины более жесткие меры, нежели штраф. В итоге жителя Нижнекамска задержали, возбудили в его отношении уголовные дела и отправили под арест.