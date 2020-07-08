Пинал из ненависти: в парке Нижнекамске мужчина нападал на женщин, гулявших с детьми

В полицию татарстанского Нижнекамска обратились сразу несколько женщин, одна из них беременная. Все они рассказали, что, когда прогуливались по городскому парку «Семья», стали жертвами нападения неизвестного.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что мужчина нападал исключительно на женщин, причем даже на глазах их детей. Его не останавливали их крики и не смущало наличие в парке других прохожих. Он толкал женщин, пинал их ногами и таскал по земле.

Лишь один из прохожих встал на защиту представительниц слабого пола. Он удерживал нападавшего до прибытия охранников парка. Уже в отделе полиции задержанный признался, что устроил побоище исключительно из ненависти к женщинам. Из его жертв пока только две написали официальное заявление в полицию.

- В отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас потерпевшим женщинам назначена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела. В свою очередь официально не сообщается – был ли задержанный мужчина в момент нападения на женщин трезвым. Также не известно и то, состоит ли он на учете у психиатра.