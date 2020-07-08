На избивавшего женщин в парке Нижнекамска завели уголовное дело
История о нападении неизвестного на женщин во время прогулок по нижнекамскому парку "Семья" получила свое развитие. Все началось 3 июля, когда мужчина на глазах прохожих нападал на женщин. Он пинал по ногам, ударял в спину, валил на землю и таскал по земле. Не смущало его ни наличие детей рядом, ни беременность женщин, ни многочисленные свидетели.
Злоумышленника задержали, и он объявил причиной нападения ненависть к представительницам слабого пола. Заявление о нападении на него подали три потерпевшие.
Сначала в отношении задержанного возбудили административное дело по факту мелкого хулиганства и суд наложил на него штраф в 1 тысячу рублей. Но позже пришли результаты судмедэкспертизы потерпевших. К тому же стали известны и новые эпизоды нападений на женщин.
- Нападения начались еще 1 июля возле одного из банков города, тогда мужчина пнул 28-летнюю девушку. В результате потерпевшая получила ушибы ног, - сообщили в МВД Татарстана. - Еще две потерпевшие - женщины 25 и 24 лет, пострадали 3 июля.
В итоге СУ СКР Татарстана возбудил уже уголовное дело по статье "Хулиганство". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
- Расследование дела взято на контроль, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
В парке Нижнекамска мужчина нападал на женщин, гулявших с детьми.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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