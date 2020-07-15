2020-07-14T18:47:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 15 июля 2020 года: Роспотребнадзор предложил открыть ТЦ

С начала пандемии в республике COVID-19 заразились 5 061 человек
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ShutterstockФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

По данным на утро среды, 15 июля, в Татарстане выявлено 5 061 случаев коронавируса. По данным регионального штаба по борьбе с инфекцией 3 916 зараженных выздоровели, 25 - скончались. При это у федерального штаба другие цифры: 3 948 выздоровевших и 16 скончавшихся. С начала пандемии в регионе провели 367 091 тест на COVID-19.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

В Минздраве республики рост числа летальных случаев от COVID-19 связывают с тяжелым состоянием зараженных, которых привозят в больницу.

В ведомстве заметили увеличение смертей, в том числе среди больных, которые долгое время подключены к аппаратам ИВЛ. У такие пациентов организм часто не справляется с инфекцией, несмотря на лечение.

ОБ ОТКРЫТИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ И КАФЕ

Роспотребнадзор предложил властям Татарстана возобновить работу крупных торговых центров и кафе. Однако даже если республиканское правительство даст добро, то как раньше все равно не будет. Так, например, в ТЦ все еще будет запрещено функционирование кинотеатров, фудкортов и детских комнат.

Пока же в Казани частично возобновили работу два торговых центра: "Горки Парк" и ЦУМ. Посетителей там принимают магазины площадью не более 800 квадратных метров, которые имеют отдельный вход с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Татарстане 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
В Татарстане пенсионерку спас пожарный извещатель
В Чувашии нашли тело рыбака, который пропал неделю назад
В Ульяновске иномарка съехала в кювет и опрокинулась: водитель госпитализирован
С 15 июля из Казани в Канаш вновь начнут ходить электрички
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
В Марий Эл во время отдыха на пляже утонул мужчина
В Марий Эл на мужчину, избившего 8-летнюю девочку, завели уголовное дело
Минздрав Татарстана объяснил, почему в республике стали чаще умирать от коронавируса
В Татарстане после ДТП полностью сгорела иномарка
Авиационный праздник «Я выбираю небо!» - 2020 в Казани состоится 25 июля
Билайн представляет обновленный сервис Beeline Gaming на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA
Житель Чувашии, который надругался над падчерицей, получил более 9 лет колонии
В Татарстане в ДТП с двумя авто один человек погиб, двое пострадали
В казанском Азино-1 появился новый сквер со сценой и большим экраном
В Татарстане пропал 62-летний Райхан Садиков, который нуждается в медицинской помощи
В Ульяновске из-за сильного ветра произошло массовое падение деревьев
Марат Хуснуллин: дорожное строительство в этом году идёт с серьезным опережением
В Чебоксарах с гидроцикла в воду упали три человека, в том числе ребенок
В Казани частично возобновили работу два торговых центра
Полиции Чебоксар для патрулирования набережной могут купить электромобили
В Татарстане число летальных случаев от COVID-19 выросло до 25
В 2020 году на ремонт и модернизацию коммунальных сетей Чебоксар направлено более полумиллиарда рублей
В Татарстане байкер погиб, влетев ночью под грейдер в котловане
В казанском зоопарке появилась пара венценосных журавлей
В Чувашии во время ДТП погибла супружеская пара
Чувашия получит более 1 миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов