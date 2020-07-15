Коронавирус в Татарстане, последние новости на 15 июля 2020 года: Роспотребнадзор предложил открыть ТЦ

По данным на утро среды, 15 июля, в Татарстане выявлено 5 061 случаев коронавируса. По данным регионального штаба по борьбе с инфекцией 3 916 зараженных выздоровели, 25 - скончались. При это у федерального штаба другие цифры: 3 948 выздоровевших и 16 скончавшихся. С начала пандемии в регионе провели 367 091 тест на COVID-19.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

В Минздраве республики рост числа летальных случаев от COVID-19 связывают с тяжелым состоянием зараженных, которых привозят в больницу.

В ведомстве заметили увеличение смертей, в том числе среди больных, которые долгое время подключены к аппаратам ИВЛ. У такие пациентов организм часто не справляется с инфекцией, несмотря на лечение.

ОБ ОТКРЫТИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ И КАФЕ

Роспотребнадзор предложил властям Татарстана возобновить работу крупных торговых центров и кафе. Однако даже если республиканское правительство даст добро, то как раньше все равно не будет. Так, например, в ТЦ все еще будет запрещено функционирование кинотеатров, фудкортов и детских комнат.

Пока же в Казани частично возобновили работу два торговых центра: "Горки Парк" и ЦУМ. Посетителей там принимают магазины площадью не более 800 квадратных метров, которые имеют отдельный вход с улицы.