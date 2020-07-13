2020-07-13T15:09:28+03:00
Общество

“Неужели эти люди не понимают, не видят ситуацию?”: мэр Набережных Челнов осудил работников магазинов, которые не носят маски

В городе состоялась очередная проверка торговых объектов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Последний мониторинг показал, что сотрудники 8 городских магазинов не носили средств индивидуальной защиты.Последний мониторинг показал, что сотрудники 8 городских магазинов не носили средств индивидуальной защиты.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С начала пандемии коронавируса в Набережных Челнах проверили 2 272 торговых объекта. Последний мониторинг показал, что сотрудники 8 городских магазинов не носили медицинских масок и перчаток, хотя должны были. Об этом на планерке сообщила начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства Гузель Гилязова

По ее словам, информация о выявленных нарушениях уже передана в республиканский Роспотребнадзор и МВД для принятия мер.

- Неужели эти люди не понимают, не видят ситуацию? - осудил продавцов мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. - Как можно находиться в торговом предприятии без масок и перчаток, когда через твои руки проходят десятки, сотни и тысячи людей. Неужели люди не боятся подхватить инфекцию, рискуют своим здоровьем и здоровьем своей семьи. Второй момент, если этот человек является носителем, есть же еще скрытые симптомы, он может контакт передать не одному десятку людей, если он находится на кассе или в торговом зале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани возобновляется бесплатные показы фильмов на набережной озера Кабан
В Татарстане отец спасал тонувшего сына и погиб вместе с ним
В Казани пропала 60-летняя женщина, которая не ориентируется в пространстве
Жителя Марий Эл, который убил брата и изнасиловал ножкой от табурета неверную жену, приговорили к 19 годам колонии
Билайн открывает своим клиентам бесплатный доступ к YouTube Premium на 4 месяца
С 3 августа возобновляются полеты из Казани в Турцию
В Ульяновской области водитель авто не уступил дорогу байкеру и спровоцировал ДТП
“Неужели эти люди не понимают, не видят ситуацию?”: мэр Набережных Челнов осудил работников магазинов, которые не носят маски
В Татарстане с горящего матраса спасли мужчину
Программа ЕР на выборах в Казгордуму обусловлена требованием населения возвращения к прежней жизни до пандемии и стабильного уровня дохода
В Ульяновске лихач на автомобиле сбил 82-летнюю пенсионерку, которая сидела на лавочке
В Казани на БКК завершили укладку трамвайных путей
В 2021 году в Набережных Челнах построят четыре новых детских сада
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Казани тату-мастера за наркотики и драку с полицейскими посадили на 9 лет
В Ульяновской области в ДТП с двумя иномарками пострадали дети