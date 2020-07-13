“Неужели эти люди не понимают, не видят ситуацию?”: мэр Набережных Челнов осудил работников магазинов, которые не носят маски

13 Июль 2020 2020-07-13T15:09:28+03:00

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С начала пандемии коронавируса в Набережных Челнах проверили 2 272 торговых объекта. Последний мониторинг показал, что сотрудники 8 городских магазинов не носили медицинских масок и перчаток, хотя должны были. Об этом на планерке сообщила начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства Гузель Гилязова

По ее словам, информация о выявленных нарушениях уже передана в республиканский Роспотребнадзор и МВД для принятия мер.

- Неужели эти люди не понимают, не видят ситуацию? - осудил продавцов мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. - Как можно находиться в торговом предприятии без масок и перчаток, когда через твои руки проходят десятки, сотни и тысячи людей. Неужели люди не боятся подхватить инфекцию, рискуют своим здоровьем и здоровьем своей семьи. Второй момент, если этот человек является носителем, есть же еще скрытые симптомы, он может контакт передать не одному десятку людей, если он находится на кассе или в торговом зале.

ИСТОЧНИК KP.RU