2020-07-10T19:40:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 11 июля 2020: пандемия грозит банкротством ряду торговых центров региона

В июне реальные доходы ТЦ республики упали на 90%
Алина ГАБДУЛИНА
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В крупных городах Татарстана ТЦ все еще не функционируют в полноценном режиме.В крупных городах Татарстана ТЦ все еще не функционируют в полноценном режиме.Фото: Александр АБРАМОВ
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На утро субботы, 11 июля, в Татарстане выявлено 4 929 случая коронавируса. По данным федерального штаба, на данный момент выздоровели 3 833 инфицированных, скончались - 15. В то же время региональный штаб дает другие цифры: 3 767 выздоровевших и 21 скончавшийся.

Местный Роспотребнадзор сообщает, что в республике проведено 346 552 теста на COVID-19.

О ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

В конце марта из-за пандемии в Татарстане были закрыты все торговые центры. Не так давно в сельской местности им разрешили работать. Однако в крупных городах ТЦ все еще не функционируют в полноценном режиме.

За первое полугодие 2020 года реальные доходы торговых центров республики упали на 38,8%. В апреле падение составило 50%, в мае - 65%, в июне - все 90%. В случае если ТЦ не откроют в ближайшее время, каждый второй из них будет на грани банкротства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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