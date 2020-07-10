2020-07-09T18:27:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 10 июля 2020: проведено более 340 тысяч тестов на инфекцию

С начала пандемии в республике выявили 4 893 случая заражения
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
По данным регионального оперштаба, выздоровели 3 734 инфицированных.По данным регионального оперштаба, выздоровели 3 734 инфицированных.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С начала пандемии в Татарстане выявлено 4 893 случая коронавируса. По данным федерального штаба, на данный момент выздоровели 3 808 инфицированных, скончались - 15. В то же время региональный штаб дает другие цифры: 3 734 выздоровевших и 21 скончавшийся.

Местный Роспотребнадзор сообщает, что в республике проведено 340 892 тестов на COVID-19.

О НОВОМ КОРПУСЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в социальной сети видео строительства нового корпуса республиканской инфекционной больницы в Казани. Учреждение должно быть возведено к 1 августа.

Будущее медучреждение уже успел посетить и премьер-министр России Михаил Мишустин, который находится в республике с рабочим визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Татарстане 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Создана рабочая группа, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию Марий Эл
В Чувашии хотят сократить количество чиновников
По делу о мошенничестве задержан замдиректора музея-заповедника "Остров Свияжск"
В Татарстане премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил новый налоговой режим для ИТ-компаний
В Набережных Челнах лечатся 870 человек с заболеваниями органов дыхания
В Чебоксарах в ДТП с “Мерседесом” пострадали двое детей
“Это небезопасно”: в казанском парке “Континент” начался ремонт скейт-площадки
В Ульяновске в ДТП с перевернутой легковушкой пострадали два подростка
Для строительства второй очереди БКК в Казани у горожан изымут больше участков, чем планировалось
Казанца, который надругался над 6-летней девочкой, приговорил к 16 годам колонии
10 июля в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и даже град