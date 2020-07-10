Коронавирус в Татарстане, последние новости на 10 июля 2020: проведено более 340 тысяч тестов на инфекцию

С начала пандемии в Татарстане выявлено 4 893 случая коронавируса. По данным федерального штаба, на данный момент выздоровели 3 808 инфицированных, скончались - 15. В то же время региональный штаб дает другие цифры: 3 734 выздоровевших и 21 скончавшийся.

Местный Роспотребнадзор сообщает, что в республике проведено 340 892 тестов на COVID-19.

О НОВОМ КОРПУСЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в социальной сети видео строительства нового корпуса республиканской инфекционной больницы в Казани. Учреждение должно быть возведено к 1 августа.

Будущее медучреждение уже успел посетить и премьер-министр России Михаил Мишустин, который находится в республике с рабочим визитом.