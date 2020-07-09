2020-07-09T15:49:53+03:00
Общество

Минздрав Татарстана: как пережить летнюю жару без ущерба для здоровья

Несмотря на то, что купаться на пляжах запрещено из-за риска распространения коронавируса, люди все равно идут на пляжи и лезут в воду
Алина ГАБДУЛИНА
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Выходить на улицу медики советуют до 11 часов дня, позже лучше сидеть дома или передвигаться в тени.Выходить на улицу медики советуют до 11 часов дня, позже лучше сидеть дома или передвигаться в тени.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за жары в +37 градусов. Несмотря на то, что купаться на пляжах запрещено из-за риска распространения коронавируса, люди все равно идут на пляжи и лезут в воду. А как, казалось бы, иначе пережить такое время? Минздрав Татарстана дал несколько полезных советов, которые помогут пережить летнюю жары без ущерба для здоровья.

Так, при необходимости выходить на улицу лучше до 11 часов дня. Если обстоятельства вынуждают покинуть дом позже, то старайтесь передвигаться в тени. Вместе с тем, здоровому человеку в течение дня нужно выпивать 1,5 - 2 литра воды - ни больше, ни меньше. При сердечно-сосудистых заболеваниях же необходимо советоваться в этом вопросе с врачом.

К слову о воде - пейте простую кипяченую воду. Для разнообразия можно добавлять в нее лимон, что утолит жажду, или мяту, которая поможет лучше спать жаркой ночью. Что касается еды, то тут лучше избегать жирной и белковой пищи. Ешьте больше овощей и фруктов.

Чтобы лишний раз не обезвоживать организм, временно приостановите занятия физкультурой и спортом.

- Людям пожилого возраста и лицам, имеющим хронические заболевания необходимо строго придерживаться рекомендаций врача, принимать назначенные медикаменты в дозах и режиме, рекомендуемом лечащим врачом, - замечают специалисты Минздрава Татарстана.

О ТЕПЛОВЫХ УДАРАХ

Первыми признаками теплового удара бывает головная боль, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, холодный пот и обмороки. В таком случаи нужно сразу вызывать врача.

Если вы видите, что человеку стало плохо, нужно вызвать “скорую”, перенести пострадавшего в тень, обеспечить доступ воздуха, и следить, чтобы до приезда врача он находился в лежачем положении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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